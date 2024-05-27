Личка пригласил Ройса в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка пригласил полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса в клуб.

«Ройс — свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе!» — цитирует Личку «РБ Спорт».

В начале мая стало известно, что «Боруссия» не будет продлевать контракт с футболистом. Он покинет клуб по окончании сезона.

В нынешнем сезоне Ройс провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что покидающий «Боруссию» Ройс планирует продолжить карьеру в МЛС.