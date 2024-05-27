Личка пригласил Ройса в «Динамо»
«Ройс — свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе!» — цитирует Личку «РБ Спорт».
В начале мая стало известно, что «Боруссия» не будет продлевать контракт с футболистом. Он покинет клуб по окончании сезона.
В нынешнем сезоне Ройс провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что покидающий «Боруссию» Ройс планирует продолжить карьеру в МЛС.