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Личка пригласил Ройса в «Динамо»

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка пригласил полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса в клуб.

«Ройс — свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе!» — цитирует Личку «РБ Спорт».

В начале мая стало известно, что «Боруссия» не будет продлевать контракт с футболистом. Он покинет клуб по окончании сезона.

В нынешнем сезоне Ройс провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что покидающий «Боруссию» Ройс планирует продолжить карьеру в МЛС.

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