Журова: финны могут временно тешить самолюбие, но потом приедут российские хоккеисты и будут их обыгрывать
«Нас ждёт обратно международная федерация, не хочет рушить отношения. Финны могут временно тешить своё больное самолюбие, но потом приедут наши хоккеисты и будут их обыгрывать. Мы всё равно будем в топовых рейтингах, все видят, как играют наши ребята», — приводит слова Журовой ТАСС.
Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).
Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.
Ранее сообщалось, что бывший вице-президент IIHF недоволен вторым местом России в рейтинге сборных.