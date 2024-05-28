Журова: финны могут временно тешить самолюбие, но потом приедут российские хоккеисты и будут их обыгрывать

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о недовольстве финских чиновников тем, что Россия поднялась на вторую строчку в рейтинге IIHF.

«Нас ждёт обратно международная федерация, не хочет рушить отношения. Финны могут временно тешить своё больное самолюбие, но потом приедут наши хоккеисты и будут их обыгрывать. Мы всё равно будем в топовых рейтингах, все видят, как играют наши ребята», — приводит слова Журовой ТАСС.

Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).

Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент IIHF недоволен вторым местом России в рейтинге сборных.