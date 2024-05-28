RT в Telegram
Подпишись

Журова: финны могут временно тешить самолюбие, но потом приедут российские хоккеисты и будут их обыгрывать

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о недовольстве финских чиновников тем, что Россия поднялась на вторую строчку в рейтинге IIHF.

«Нас ждёт обратно международная федерация, не хочет рушить отношения. Финны могут временно тешить своё больное самолюбие, но потом приедут наши хоккеисты и будут их обыгрывать. Мы всё равно будем в топовых рейтингах, все видят, как играют наши ребята», — приводит слова Журовой ТАСС.

Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).

Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент IIHF недоволен вторым местом России в рейтинге сборных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить