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В ПКР рассчитывают, что россияне выступят в восьми видах спорта на Паралимпиаде в Париже

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сказал, что пока, по подсчётам, россияне смогут выступить в восьми видах спорта на Играх в Париже.

«По нашим прогнозам, мы рассчитываем выступить на Паралимпийских играх в Париже в восьми видах спорта. По плаванию и настольному теннису подтверждения о завоевании лицензий получены, в пулевой стрельбе и тхэквондо ситуация такая же, как и в лёгкой атлетике, — квоты завоёваны, ждём подтверждения. В теннисе на колясках и триатлоне продолжаются квалификационные отборочные соревнования. По велоспорту рассчитываем только на двухсторонние приглашения», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Ранее глава ПКР заявил, что в Паралимпиаде-2024 примут участие порядка 108 россиян.

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