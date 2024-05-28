Мамедов: не могу понять тех, кто едет на Олимпиаду вообще без шансов

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался об условиях допуска россиян на Олимпийские игры в Париже.

«Когда президент Франции открыто заявляет, что Россия — наш враг, когда мэр Парижа говорит, что не ждёт даже нейтральных российских атлетов, то о чём тут говорить? Как раньше в США были таблички с надписью: «Вход только белым, неграм и собакам вход запрещён». Такое в истории уже было, сейчас то же самое», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Он считает, что ехать на Игры стоит только тем спортсменам, у которых есть шанс на призовые места: «Я не могу понять тех, кто едет туда вообще без шансов. Зачем туда стремиться в таких нечеловеческих для нас условиях?»

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Немов заявил, что Олимпийские игры утратили свою уникальность.