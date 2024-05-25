Немов заявил, что Олимпийские игры утратили свою уникальность

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался об Играх в Париже.

«Я тоже выступал в непростой период времени, но был гимн и флаг, сегодня я не понимаю, что происходит. Мне очень жаль наших спортсменов, главный старт — Олимпийские игры — утратили свою уникальность. Сейчас это уже подобие», — приводит слова Немова ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Мамун надеется, что как можно больше россиян поедут на Олимпийские игры в Париже.