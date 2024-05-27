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Газзаев: Ивич заложил фундамент «Краснодара», «быки» заслуживали золото

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение об упущенном чемпионстве «Краснодара».

«За «Краснодар» тоже обидно. Но что поделать, это футбол. Хочется отметить экс-тренера команды Владимира Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды. «Быки» заслуживали золото, но сами упустили свои шансы, которых «Зенит» подарил предостаточно», — приводят слова Газзаева «Известия».

Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.

Ранее сообщалось, что Сафонов уже дал согласие на переход в ПСЖ при личной беседе с шеф-скаутом.

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