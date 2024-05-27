Газзаев: Ивич заложил фундамент «Краснодара», «быки» заслуживали золото

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение об упущенном чемпионстве «Краснодара».

«За «Краснодар» тоже обидно. Но что поделать, это футбол. Хочется отметить экс-тренера команды Владимира Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды. «Быки» заслуживали золото, но сами упустили свои шансы, которых «Зенит» подарил предостаточно», — приводят слова Газзаева «Известия».

Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.

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