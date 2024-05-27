В «Рубине» не стали комментировать возможный уход вратаря Дюпина

Пресс-атташе «Рубина» Владислав Зимагулов прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера Юрия Дюпина.

«Мы не комментируем трансферные новости и слухи. Если будет какая-то официальная информация, мы её опубликуем на наших ресурсах», — приводит слова Зимагулова «РБ Спорт».

По информации «Спорт-Экспресса», в «Краснодаре» заинтересованы в подписании Дюпина.

35-летний вратарь может присоединиться к «Краснодару» на правах свободного агента. Его контракт с «Рубином» истекает летом.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном переходе в «Рубин».