Федотов — о переходе в «Рубин»: не читайте до обеда советских газет
«Вспоминаю фильм «Собачье сердце», там профессор Преображенский говорил: «Не читайте до обеда советских газет», — сказал Федотов на пресс-конференции.
Как сообщает «РБ Спорт», специалист с большой долей вероятности возглавит «Рубин». Казанский клуб не планирует продлевать контракт с Рашидом Рахимовым. Отмечается, что сменить Федотова на посту главного тренера армейцев может Сергей Игнашевич.
Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» синхронно остались без медалей во второй раз в истории РПЛ.