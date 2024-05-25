RT в Telegram
Подпишись

Федотов — о переходе в «Рубин»: не читайте до обеда советских газет

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном переходе в «Рубин».

«Вспоминаю фильм «Собачье сердце», там профессор Преображенский говорил: «Не читайте до обеда советских газет», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Как сообщает «РБ Спорт», специалист с большой долей вероятности возглавит «Рубин». Казанский клуб не планирует продлевать контракт с Рашидом Рахимовым. Отмечается, что сменить Федотова на посту главного тренера армейцев может Сергей Игнашевич.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» синхронно остались без медалей во второй раз в истории РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить