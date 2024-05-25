ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» синхронно остались без медалей во второй раз в истории РПЛ
- РИА Новости
«Локомотив» набрал 53 очка и занял четвёртую стрчоку чемпионата.
Следом расположились футболисты «Спартака», занявшие пятую позицию с 50 очками в активе и ЦСКА, расположившиеся на шестом месте с 48 турнирными баллами.
Впервые подобное произошло в розыгрыше РПЛ сезона-2021/22, когда чемпионом стал «Зенит», серебро в том розыгреше досталось «Сочи», а бронза — «Динамо».
Ранее сообщалось, что команды из Москвы не могут стать чемпионом России уже шесть лет.