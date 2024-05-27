Калинская — об отношениях с Синнером: мы начали общаться в этом году

Российская теннисистка Анна Калинская высказалась об отношениях с итальянцем Янником Синнером.

«Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать. Если мы вместе, я с удовольствием приду и поддержу. Особенно если есть немного свободного времени. В первой половине дня был дождь, поэтому появилась возможность посетить матч», — цитирует Калинскую «Чемпионат».

В СМИ сообщалось, что у Синнера роман с Калинской. До ужина россиянка была замечена в Турине, где в тот момент спортсмен восстанавливался после травмы.

Синнер является второй ракеткой мира и победителем Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Калинская в рейтинге WTA занимает 25-ю позицию.

Ранее Синнер подтвердил отношения с Калинской на пресс-конференции.