«Чемпионат»: Игнашевич окончательно решил покинуть «Балтику»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич принял решение покинуть калининградский клуб.

«Решение покинуть клуб принадлежит Игнашевичу, это не увольнение. Игнашевич уже сообщил игрокам о своём решении», — приводит слова источника «Чемпионат».

Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда набрала 26 очков в РПЛ и вылетела в Первую лигу, а также дошла до суперфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

Ранее Слишкович заявил, что поражение «Спартака» от «Балтики» в Кубке России стало самым сложным моментом.