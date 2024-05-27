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«Чемпионат»: Игнашевич окончательно решил покинуть «Балтику»

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич принял решение покинуть калининградский клуб.

«Решение покинуть клуб принадлежит Игнашевичу, это не увольнение. Игнашевич уже сообщил игрокам о своём решении», — приводит слова источника «Чемпионат».

Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда набрала 26 очков в РПЛ и вылетела в Первую лигу, а также дошла до суперфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

Ранее Слишкович заявил, что поражение «Спартака» от «Балтики» в Кубке России стало самым сложным моментом.

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