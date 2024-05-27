Чалов: у меня как была, так и остаётся цель — играть в Европе

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о своей цели играть в европейском чемпионате.

«У меня как была, так и остаётся цель — играть в Европе. В этом плане ничего не поменялось. Уйду ли летом? Посмотрим, не люблю загадывать. Не хочется громких фраз. Понятно, что ПСЖ за €20 млн не приходит. Будь как будет», — цитирует Чалова Sport24.

9 апреля стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Чаловым до 2025 года.

В сезоне-2023/24 26-летний футболист сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Обляков назвал минувший сезон для ЦСКА «совсем неудовлетворительным».