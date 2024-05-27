Обляков назвал минувший сезон для ЦСКА «совсем неудовлетворительным»
«Вот и подошёл к концу очередной сезон, к сожалению, для нас совсем неудовлетворительный. Хочу выразить слова благодарности нашим болельщикам, которые поддерживают нас даже в такой сезон», — написал Обляков в своём Telegram-канале.
По итогам сезона-2023/24 ЦСКА набрал 48 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.
На счету Облякова 38 игр, четыре забитых мяча и пять передач.
Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о том, зовут ли российские игроки, которые выступают за европейские клубы, присоединиться к ним.