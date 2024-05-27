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Обляков назвал минувший сезон для ЦСКА «совсем неудовлетворительным»

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об итогах сезона для армейского клуба.

«Вот и подошёл к концу очередной сезон, к сожалению, для нас совсем неудовлетворительный. Хочу выразить слова благодарности нашим болельщикам, которые поддерживают нас даже в такой сезон», — написал Обляков в своём Telegram-канале.

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА набрал 48 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

На счету Облякова 38 игр, четыре забитых мяча и пять передач.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о том, зовут ли российские игроки, которые выступают за европейские клубы, присоединиться к ним.

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