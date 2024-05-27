«РБ Спорт»: «Зенит» планирует продлить контракт с Фернандесом

«Зенит» хочет продлить соглашение с защитником Марио Фернандесом.

Как сообщает «РБ Спорт», новое соглашение будет подписано, если футболист восстановится от своих травм до начала подготовки команды к новому сезону.

По информации РИА Новости, игрок рассматривает возможность завершения карьеры по окончании сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне 33-летний Фернандес сыграл 18 матчей за команду, в которых не отличился результативными действиями. В апреле он успешно перенёс операцию.

Ранее полузащитник «Зенита» Вендел назвал захватывающей победу петербургского клуба в сезоне-2023/24 РПЛ.