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Юран: боюсь, в ближайшее время «Динамо» будет сложно получить ещё шанс стать чемпионом

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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказал мнение, что «Динамо» будет сложно получить ещё шанс стать чемпионом России.

«Динамо» не использовало большой шанс. Не могу утверждать, но, боюсь, в ближайшее время получить ещё один такой шанс «Динамо» будет сложно. Всего лишь один гол и одно очко — чемпионы. Но здесь «Зенит» с «Краснодаром» дали шанс «Динамо», потому что часто теряли очки», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.

Ранее Личка высказался о своём будущем в клубе.

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