Юран: боюсь, в ближайшее время «Динамо» будет сложно получить ещё шанс стать чемпионом

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказал мнение, что «Динамо» будет сложно получить ещё шанс стать чемпионом России.

«Динамо» не использовало большой шанс. Не могу утверждать, но, боюсь, в ближайшее время получить ещё один такой шанс «Динамо» будет сложно. Всего лишь один гол и одно очко — чемпионы. Но здесь «Зенит» с «Краснодаром» дали шанс «Динамо», потому что часто теряли очки», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.

Ранее Личка высказался о своём будущем в клубе.