Точилин: Тюкавин по праву заслужил звание лучшего игрока сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказал мнение касательно нападающего «Динамо« Константина Тюкавина.

«При таком неровном чемпионате, наверное, Тюкавин является лучшим футболистом этого сезона РПЛ. Мы устали, что постоянно претендуют на это звание одни и те же игроки, а тут молодой футболист. Он по праву это заслужил благодаря своей игре и старанию», — цитирует Точилина «Чемпионат».

26 мая стало известно, что Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/24 в РПЛ.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».

Ранее Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо».