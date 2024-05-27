Точилин: Тюкавин по праву заслужил звание лучшего игрока сезона РПЛ
«При таком неровном чемпионате, наверное, Тюкавин является лучшим футболистом этого сезона РПЛ. Мы устали, что постоянно претендуют на это звание одни и те же игроки, а тут молодой футболист. Он по праву это заслужил благодаря своей игре и старанию», — цитирует Точилина «Чемпионат».
26 мая стало известно, что Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/24 в РПЛ.
В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.
«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».
Ранее Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо».