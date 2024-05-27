Слишкович: не можем быть довольны сезоном, цель — это минимум попасть в топ-3

Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович оценил выступление команды под своим руководством.

«Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель — это минимум попасть в топ-3, плюс не вышли в финал кубка», — цитирует Слишковича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что тренер был назначен исполняющим обязанности после увольнение Гильермо Абаскаля. Позже его утвердили главным тренером из-за регламента РФС. Специалист продолжит работу в штабе, а команду возглавит Деян Станкович.

Ранее Слишкович заявил, что поражение «Спартака» от «Балтики» в Кубке России стало самым сложным моментом.