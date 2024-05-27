RT в Telegram
Подпишись

L'Équipe: вратарь ПСЖ покинет клуб в случае перехода Сафонова

Короткая ссылка
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенас должен покинуть французский клуб, если трансфер Матвея Сафонова из «Краснодара» состоится.
L'Équipe: вратарь ПСЖ покинет клуб в случае перехода Сафонова
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации L'Équipe, испанец попросил отдать его в аренду в случае перехода россиянина. Тенас понимает, что с приходом Сафонова он станет третьим номером команды, а он хочет получать игровую практику.

25-летний Сафонов является выпускником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Ранее Фабрицио Романо подтвердил, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить