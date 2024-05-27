L'Équipe: вратарь ПСЖ покинет клуб в случае перехода Сафонова
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По информации L'Équipe, испанец попросил отдать его в аренду в случае перехода россиянина. Тенас понимает, что с приходом Сафонова он станет третьим номером команды, а он хочет получать игровую практику.
25-летний Сафонов является выпускником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.
Ранее Фабрицио Романо подтвердил, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ.