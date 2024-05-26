Ян ответил на вызов Сехудо: тройной клоун

Российский боец Пётр Ян ответил на вызов американца Генри Сехудо.

«Тройной клоун возвращается в места его забытых достижений прошлого. Можете назначать поединок», — написал Ян в соцсетях.

10 марта Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. За свою карьеру россиянин провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений.

В своём последнем поединке Сехудо проиграл Мерабу Двалишвили.

Ранее Пётр Ян высказался о возможном поединке с эквадорцем Марлоном Верой.