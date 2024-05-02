Ян — о бое с Верой: буду готов к ноябрю

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался о возможном поединке с эквадорцем Марлоном Верой.

«Хочу ли я драться с Марлоном Верой? Да, я буду готов к ноябрю. Конечно, я сделаю это. Свожу его в школу смешанных единоборств. Вы же видели, как Сонг Ядонг показал свой наикрутейший бокс, но чуть-чуть не по плану у него всё пошло. У Веры тоже всё пойдёт не по плану», — сказал Ян в социальных сетях.

10 марта Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. За свою карьеру россиянин провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений.

В главном поединке этого же турнира Вера единогласным решением судей проиграл чемпиону UFC в легчайшей весовой категории американцу Шону О'Мэлли.

Ранее Ян рассказал о последствиях операции на колене.