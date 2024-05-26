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Быков: не смотрел матчи чемпионата мира по хоккею и не буду

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что не смотрит матчи чемпионата мира 2024 года.
Быков: не смотрел матчи чемпионата мира по хоккею и не буду
  • РИА Новости

«Наши не играют, у меня пропал интерес смотреть. Кто фаворит? Россия. Остальные меня не интересуют. Я не смотрел матчи и не буду смотреть», — цитирует Быкова Metaratings.

В финал мирового первенства вышли сборные Швейцарии и Чехии. Решающий матч состоится 26 мая. Чемпионат мира проходит в Праге.

Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.

Ранее стало известно, что сборные Швеции и Канады завершили выступление на чемпионате мира по хоккею в Праге.

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