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Сборные Швеции и Канады завершили выступление на чемпиона мира по хоккею в Праге

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В Праге завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею.

Сборная Чехии впервые за 14 лет пробилась в финал чемпионата мира, победив в полуфинальном матче команду Швеции.

Встреча, проходившая на арене «О2» завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев турнира. В составе победителей дублем отметились Доминик Кубалик (8-я и 30-я минуты) и Лукаш Седлак (46 и 53), а ещё по шайбе забросили Давид Кампф (10), Онджей Касе (27) и Мартин Нечас (27). В составе шведов отличились Маркус Йоханссон (4), Маркус Петтерссон (9) и Юэль Эрикссон (36).

Чуть позднее на лёд этой же арены вышли сборные Канады и Швейцарии.

Уже в первом игровом отрезке швейцарцы Кевин Фиала (16-я минута) и Нино Нидеррайтер (18-я) зажгли свои фамилии на табло, однако усилиями Брендона Танева (35-я) и Джона Тавареса (58-я) канадцы сумели сравнять счёт. Всё решилось в серии послематчевых буллит, где победную шайбу забросил Свен Андригетто.

Ранее сообщалось, что сборная Канады победила Словакию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.

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