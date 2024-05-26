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Мусаев: я бы не хотел, чтобы Сперцян и Сафонов ушли из «Краснодара» даже в топ-команды

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал информацию о том, что голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян могут перейти в топ-клубы Европы.
Мусаев: я бы не хотел, чтобы Сперцян и Сафонов ушли из «Краснодара» даже в топ-команды
  • РИА Новости

«Я бы не хотел, чтобы Сперцян и Сафонов ушли из «Краснодара» даже в топ-команды. Это наши лидеры и хотелось бы, чтобы вокруг них строилась команда. Но это футбол», — цитирует Мусаева Sport24.

По информации СМИ, Сафонов подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен», а Сперцян входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Накануне «Краснодар» обыграл «Динамо» со счётом 1:0. По итогам сезона команда завоевала серебряные медали. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».

Ранее сообщалось, что Сафонов является лидером по сухим матчам в РПЛ сезона-2023/24.

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