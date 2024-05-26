Салихова: «Краснодар» и «Динамо» преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о завоевании чемпионства «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.

«Можно похлопать «Краснодару», «Динамо», и «Спартаку» — сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту». Дружно устроили чемпионский коридор, даже помощь судей особо не понадобилась», — цитирует Салихову Sport24.

Напомним, что «Зенит» шестой раз подряд выиграл чемпионство РПЛ. «Краснодар» завоевал серебряные медали турнира. «Динамо» заняло третье место.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов является лидером по сухим матчам в РПЛ сезона-2023/24.