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Федотов — о новом контракте Акинфеева: никто не ограничивается двумя годами

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о новом соглашении голкипера Игоря Акинфеева и армейского клуба.

«Не грустно, что контракт с Акинфеевым продлили всего на два года? Никто не ограничивается двумя годами — Игорь сегодня показал, что есть порох в пороховницах. Мы вместе двигаемся вперёд», — приводит слова Федотова клубная пресс-служба.

24 мая стало известно, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2026 года.

В текущем сезоне 38-летний вратарь провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, восемь из которых отстоял на ноль. В последних играх армейцев он оставался в запасе.

Ранее в ЦСКА опровергли информацию о травме Акинфеева.

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