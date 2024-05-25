Защитник Алонсо объявил об уходе из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо сообщил, что принял решение покинуть краснодарский клуб по окончании сезона.

«Я не вернусь в «Краснодар». Я уже попрощался с президентом Сергеем Галицким и работниками клуба. Предполагаю, что продолжу карьеру в Бразилии», — цитирует Алонсо Metaratings.ru.

В текущем сезоне 31-летний игрок сыграл за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Клуб по итогам сезона-2023/24 занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

Ранее сообщалось, что у владельца «Краснодара» Галицкого рецидив рака.