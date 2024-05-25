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Смолов: написал жене, что ему в карьере не суждено стать чемпионом России

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о поражении от «Краснодара» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Эмоции пока такие, что об этом не задумывался. Но Серёге Паршивлюку об этом сказал, потому что он больше это ощущает. Я написал своей жене, что мне не суждено в карьере стать чемпионом России. Это расстраивает», — цитирует Смолова «Чемпионат».

Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан. Единственный мяч забил нападающий Джон Кордоба на 52-й минуте.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке. 

Смолов за свою карьеру пять раз становился бронзовым призёром чемпионатов России и один раз выиграл серебряные медали РПЛ.

Ранее Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.

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