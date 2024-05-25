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Литвинов получил перелом кости лицевого черепа в матче «Спартака» с «Оренбургом»

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник Руслан Литвинов получил травму в матче 30-го тура с «Оренбургом».

«У Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займёт примерно три недели. Желаем здоровья нашему футболисту!» — цитирует Зеленова «Чемпионат».

«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким образом, красно-белые с 50 очками расположились на пятой строчке в таблице. «Оренбург» (31) расположился на 12-й строчке и избежал попадания в стыковые матчи.

Литвинов получил травму во время одного из единоборств во втором тайме. На 64-й минуте хавбек был заменён.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» синхронно остались без медалей во второй раз в истории РПЛ.

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