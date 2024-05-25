Экс-наставник «Динамо» считает, что команда заслуженно проиграла в матче с «Краснодаром»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых от «Краснодара» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» заслуженно проиграло. На протяжении всего матча, не создавали моментов, пропустили и не забили», — сказал Силкин «Спорт-Экспрессу».

Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан.

Единственный мяч забил нападающий Джон Кордоба на 52-й минуте.

Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит», подопечные Мурада Мусаева заняли второе место, а «Динамо» — третье.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.