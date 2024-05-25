Агкацев: «Краснодар» упустил чемпионство не сейчас
«Согласен, что упустили чемпионство не сейчас, а в предыдущих матчах. Чего-то не хватило. Не знаю, повлияла ли смена тренера. У каждого тренера свои идеи», — цитирует Агкацева «Чемпионат».
Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан.
Единственный мяч забил нападающий Джон Кордоба на 52-й минуте.
Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит» (57 очков), подопечные Мурада Мусаева (56) заняли второе место, а «Динамо» (56) — третье.
Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подпишет пятилетний контракт с ПСЖ, сумма сделки — €20 млн.