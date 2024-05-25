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Агкацев: «Краснодар» упустил чемпионство не сейчас

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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о поражении от «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.

«Согласен, что упустили чемпионство не сейчас, а в предыдущих матчах. Чего-то не хватило. Не знаю, повлияла ли смена тренера. У каждого тренера свои идеи», — цитирует Агкацева «Чемпионат».

Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан.

Единственный мяч забил нападающий Джон Кордоба на 52-й минуте.

Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит» (57 очков), подопечные Мурада Мусаева (56) заняли второе место, а «Динамо» (56) — третье.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подпишет пятилетний контракт с ПСЖ, сумма сделки — €20 млн.

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