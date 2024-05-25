Карпин — о чемпионстве «Зенита»: раньше с таким количеством очков даже третье место не взяли бы
Карпин отметил, что чемпионство «Зенита» является особенным.
«Потому что чемпион, набравший 57 очков, раньше даже третьего места не достиг бы. За кого я был из тройки претендентов на чемпионство? Я за «Ростов», а из этой тройки мне на всех по барабану», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч! Страна».
«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд.
Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России.