Карпин — о чемпионстве «Зенита»: раньше с таким количеством очков даже третье место не взяли бы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал очередное чемпионство санкт-петербургского «Зенита» в российской премьер-лиге (РПЛ).

Карпин отметил, что чемпионство «Зенита» является особенным.

«Потому что чемпион, набравший 57 очков, раньше даже третьего места не достиг бы. За кого я был из тройки претендентов на чемпионство? Я за «Ростов», а из этой тройки мне на всех по барабану», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч! Страна».

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд.

Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России.