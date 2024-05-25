Зверев уверен, что не проиграет суд по делу о домашнем насилии

Немецкий теннисист и четвёртая ракетка мира Александр Зверев заявил, что не сомневается в том, что выиграет суд по делу о домашнем насилии.

Слушания по делу спортсмена начнутся 31 мая.

«Я верю в немецкую судебную систему, а ещё верю в правду. Я знаю, что делал, а что не делал. В конце концов это всё выяснится, и мне лишь остаётся в это верить. Остальное от меня не зависит. Я уверен, что не проиграю. Нет ни единого шанса. Поэтому я могу играть спокойно», — приводит слова Зверева на пресс-конференции Tennis Majors.

Напомним, что 19 июля 2023 года берлинская прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела против 26-летнего спортсмена из-за обвинений в нанесении телесных повреждений. Ольга Шарыпова, бывшая девушка спортсмена, рассказала, что олимпийский чемпион Токио избивал её во время турнира в Шанхае в 2019 году. Позже Зверев отверг обвинения в нанесении телесных повреждений бывшей девушке.

Ранее сообщалось, что Зверева оштрафовали на €450 тыс. за избиение бывшей девушки.