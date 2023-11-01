Bild: теннисиста Зверева оштрафовали на €450 тыс. за избиение бывшей девушки

Немецкий теннисист Александр Зверев оштрафован Окружным судом в Германии по делу о домашнем насилии.

Как сообщает издание Bild, суд последовал требованию прокуратуры и наложил штраф в размере €450 тыс. Сам теннисист намерен обжаловать решение.

Напомним, что 19 июля берлинская прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела против 26-летнего спортсмена из-за обвинений в нанесении телесных повреждений. Ольга Шарыпова, бывшая девушка спортсмена, рассказала, что олимпийский чемпион Токио во время турнира в Шанхае в 2019 году её избивал. Позже Зверев отверг обвинения в нанесении телесных повреждений бывшей девушке.

Ранее Хачанов победил Джере и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.