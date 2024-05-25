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Медведев: мы должны обыграть «Ростов», а краснодарцы — грохнуть «Динамо»

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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о борьбе за чемпионское звание в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Для того чтобы «Зенит» стал чемпионом, должно сойтись многое. Мы должны обыграть «Ростов», а краснодарцы — грохнуть «Динамо»! Поэтому давайте болеть по-настоящему. Вперед, «Зенит»! Кто чемпионы? Мы чемпионы!» — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Впервые за последние десять сезонов сразу три команды претендуют на звание чемпиона за тур до конца первенства: «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, «Зенит» с 54 турнирными баллами занимает вторую строчку, а у «Краснодара» 53 очка и третья позиция.

Ранее агент Константина Тюкавина заявил, что его племянник ждёт золотую медаль РПЛ. 

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