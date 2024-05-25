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Личка: надо получить удовольствие от игры, и всё у «Динамо» будет хорошо

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Сегодня самый важный день в моей тренерской карьере? Это важный день. Ты делаешь шаги в футболе именно для того, чтобы у тебя был шанс оказаться в ситуации, подобной нынешней. У меня уже был финал Суперкубка и чемпионство с «Брестом». Сейчас у меня похожие чувства. Я уверен, что мы выйдем и будем играть в футбол так, как мы умеем. Надо получать удовольствие от игры, и всё у нас будет хорошо», — сказал специалист в разговоре со Sport24.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 25 мая и начнётся в 16:30 мск.

На данный момент обе команды претендуют на завоевание чемпионского титула: бело-голубые с 56 очками лидируют в турнирной таблице, у краснодарской команды 53 очка и третья позиция.

Ранее в РПЛ заявили, что штормовое предупреждение не угрожает проведению матча «Краснодар» — «Динамо». 

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