RT в Telegram
Подпишись

Матчи ЧР по пляжному футболу в Краснодарском крае перенесены из-за непогоды

Короткая ссылка
Матчи второго тура чемпионата России по пляжному футболу, запланированные в Краснодарском крае на субботу, 25 мая, перенесены.

Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной в своём Telegram-канале.

«В связи с погодными условиями внесены корректировки в календарь проведения турнира. Запланированные на 25 мая матчи состоятся в понедельник, 27 мая», — говорится в сообщении.

Отметим, что, по данным гидрометцентра Краснодарского края, до конца суток на Черноморском побережье ожидается штормовой ветер с порывами до 35 м/с.

Сегодня в городе запланировано проведение матча 30-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Динамо».

Ранее В РПЛ заявили, что штормовое предупреждение не угрожает проведению матча «Краснодар» — «Динамо». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить