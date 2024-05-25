Матчи ЧР по пляжному футболу в Краснодарском крае перенесены из-за непогоды

Матчи второго тура чемпионата России по пляжному футболу, запланированные в Краснодарском крае на субботу, 25 мая, перенесены.

Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной в своём Telegram-канале.

«В связи с погодными условиями внесены корректировки в календарь проведения турнира. Запланированные на 25 мая матчи состоятся в понедельник, 27 мая», — говорится в сообщении.

Отметим, что, по данным гидрометцентра Краснодарского края, до конца суток на Черноморском побережье ожидается штормовой ветер с порывами до 35 м/с.

Сегодня в городе запланировано проведение матча 30-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Динамо».

Ранее В РПЛ заявили, что штормовое предупреждение не угрожает проведению матча «Краснодар» — «Динамо».