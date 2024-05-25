RT в Telegram
Подпишись

Путин направил приветствие гостям Международного турнира по дзюдо

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, а также гостям и организаторам XVIII Международного турнира по дзюдо среди служащих полиции и армии.

Глава государства отметил, что состязания славятся своими традициями и всегда собирают большую команду любителей единоборств.

«Ваши масштабные соревнования по праву считаются одним из ключевых международных спортивных мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия между силовыми структурами разных государств, совершенствование физической подготовки полицейских, военнослужащих, спасателей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент рассказал о важности поддержки бойцов и командиров, сражающихся  за свободу и независимость России.

Ранее Путин заявлял, что не знает, как сложилась бы его судьба, если бы не увлечение спортом. 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить