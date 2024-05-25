Путин направил приветствие гостям Международного турнира по дзюдо

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, а также гостям и организаторам XVIII Международного турнира по дзюдо среди служащих полиции и армии.

Глава государства отметил, что состязания славятся своими традициями и всегда собирают большую команду любителей единоборств.

«Ваши масштабные соревнования по праву считаются одним из ключевых международных спортивных мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия между силовыми структурами разных государств, совершенствование физической подготовки полицейских, военнослужащих, спасателей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент рассказал о важности поддержки бойцов и командиров, сражающихся за свободу и независимость России.

Ранее Путин заявлял, что не знает, как сложилась бы его судьба, если бы не увлечение спортом.