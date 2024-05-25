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Менеджер: UFC заинтересован в поединке Евлоева со Стерлингом

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Менеджер российского бойца UFC Мовсара Евлоева Саят Абдрахманов высказался о возможном следующем поединке спортсмена.

«Бой Мовсара и Стерлинга очень реален. UFC заинтересован в этом поединке. Дата боя упирается в готовность Стерлинга. Мовсар уже готов с ним выступить в июле или августе», — приводит слова менеджера ТАСС.

Стерлинг в одном из интервью упомянул Евлоева в качестве одного из возможных соперников.

21 января Евлоев единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). Россиянин выиграл свой 18-й бой подряд.

Ранее Евлоев высказался о возможном поединке со Стерлингом.

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