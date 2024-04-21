Евлоев — Стерлингу: позвони в UFC и сразись со мной

Российский боец UFC Мовсар Евлоев высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

«С твоей стороны было смело говорить обо мне. Мне это нравится. Позвони в UFC и сразись со мной. Я готов!» — написал Евлоев в социальных сетях.

Стерлинг в одном из интервью упомянул Евлоева в качестве одного из возможных соперников.

21 января Евлоев единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). После поединка Уайт заявил, что бой с участием 29-летнего россиянина стал самым скучным на турнире.

29-летний россиянин выиграл свой 18-й бой подряд. Боец не потерпел ни одного поражения в MMA.

Ранее Евлоев заявил, что готов выступить на турнире UFC 303.