Евлоев: UFC 303, я готов побить любого, кто приведёт меня к титульному бою

Российский боец UFC Мовсар Евлоев рассказал о желании выступить на турнире UFC 303.

«UFC 303. 29 июня. Я готов побить любого, кто приведёт меня к титульному бою», — написал Евлоев в социальных сетях.

21 января Евлоев единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). После поединка Уайт заявил, что бой с участием 29-летнего россиянина стал самым скучным на турнире.

29-летний россиянин выиграл свой 18-й бой подряд. Боец не потерпел ни одного поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что Евлоев высмеял поведение Топурии после завоевания пояса UFC.