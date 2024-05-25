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Третьяк: если Бобровский — это кот, то Плешков — это котёнок, который всё время ищет шайбу

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Президент ФХР Владислав Третьяк сравнил Артёма Плешкова и Сергея Бобровского.

«Плешков — молодец, очень понравился мне в Большом туре сборной «Россия 25». Он не такого большого роста, как Бобровский, но тоже постоянно в движении. Если Бобровский — это кот, то Плешков — это котёнок, который всё время ищет шайбу. Он действительно очень стабильно играл. Достойный представитель русской школы», — приводит слова Третьяка «Советский спорт».

Плешков установил абсолютный рекорд продолжительности сухой серии в дебютных матчах за национальную команду. Впервые он пропустил в составе сборной «Россия 25» в матче с Белоруссией 9 мая. Его сухая серия составила 188 минут 25 секунд.

Ранее Роман Ротенберг высказался о Плешкове.

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