Березуцкий рассказал, в чём прав Вернблум в скандальном интервью

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о словах экс-одноклубника Понтуса Вернблума.

«Вернблум говорит, что ЦСКА тратится на дорогих легионеров, но при этом тренируется в Ватутинках на старой базе? Я тоже до сих пор не могу этого понять. С этим из его колонки нельзя не согласиться. У ЦСКА вроде бы хороший бюджет. Не всегда всё было хорошо, но прошло 24 года. База, как говорил Вернблум, — она такая же была и 20 лет назад. То есть мы не пытаемся улучшить инфраструктуру, абсолютно», — приводит слова Березуцкого канал Михаила Моссаковского.

Он отметил, что для иностранцев это странно, так как у них самым главным считается инфраструктура: «В ЦСКА не было прям слишком дорогих покупок, но сам факт: ты берёшь игрока за 7, 8, 12 млн, а потом начинаешь обслуживать этих футболистов в условиях, когда идеально развиваться не можешь».

Напомним, что в интервью шведскому изданию Вернблум принёс публичные извинения за выступления за ЦСКА.

Вернблум играл за московский клуб с 2012 по 2018 год. В составе ЦСКА полузащитник три раза выигрывал чемпионат России, два раза — Суперкубок России, один раз — Кубок России. Игрок завершил карьеру в 2021 году.

Ранее Тошич высказался о ситуации вокруг Вернблума.