Тошич: знаю только хорошее мнение Вернблума о российском футболе и ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о ситуации вокруг экс-одноклубника Понтуса Вернблума.

«Мне кажется, в этой ситуации его слова не очень хорошо перевели. Пока он находился в команде, я ни в один из дней не замечал, что он недоволен. Я знаю только его хорошее мнение о российском футболе и о команде», — приводит слова Тошича РИА Новости.

Напомним, что в интервью шведскому изданию Вернблум принёс публичные извинения за выступления за ЦСКА.

Вернблум играл за московский клуб с 2012 по 2018 год. В составе ЦСКА полузащитник три раза выигрывал чемпионат России, два раза — Суперкубок России, один раз — Кубок России. Игрок завершил карьеру в 2021 году.

Ранее Губерниев назвал Вернблума вруном и лицемером.