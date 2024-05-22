Губерниев назвал Вернблума вруном и лицемером

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации вокруг экс-защитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

«Это попытка быть хорошим для той стороны. Он что, скажет, что кайфовал в России? Его жалко, ведь он просто врун и лицемер», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Вернблум играл за московский клуб с 2012 по 2018 год. В составе ЦСКА полузащитник три раза выигрывал чемпионат России, два раза — Суперкубок России, один раз — Кубок России. Игрок завершил карьеру в 2021 году.

Ранее Вернблум извинился за свою игру в ЦСКА перед народом Швеции.