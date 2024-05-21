Вернблум извинился за свою игру в ЦСКА перед народом Швеции

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум принёс извинения жителям Швеции за выступление в армейском клубе.

«Нужно исходить из того, что когда я подписывал контракт с ЦСКА, то ситуация в мире была совершенно другой. Но, если я задел чьи-то чувства, я смиренно извиняюсь прямо сейчас», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

Напомним, что Вернблум играл за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе ЦСКА полузащитник три раза выигрывал Российскую премьер-лигу, два раза — Суперкубок России, один раз — Кубок России.

Игрок завершил карьеру в 2021 году.

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