Вернблум извинился за свою игру в ЦСКА перед народом Швеции
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«Нужно исходить из того, что когда я подписывал контракт с ЦСКА, то ситуация в мире была совершенно другой. Но, если я задел чьи-то чувства, я смиренно извиняюсь прямо сейчас», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.
Напомним, что Вернблум играл за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе ЦСКА полузащитник три раза выигрывал Российскую премьер-лигу, два раза — Суперкубок России, один раз — Кубок России.
Игрок завершил карьеру в 2021 году.
Ранее бывший защитник ЦСКА Иван Таранов прокомментировал информацию о том, что голкипер Игорь Акинфеев может продлить контракт с клубом.