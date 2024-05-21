Таранов: на месте Акинфеева я бы играл лет до 45

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов прокомментировал информацию, что голкипер Игорь Акинфеев может продлить контракт с клубом.

«Вратари могут играть и до 40 лет. У Игоря есть опыт, цепкость, прыгучесть. На его месте я бы играл лет до 45. Я понимаю, что график напряжённый и здоровье не железное. Но я рад, что Игорь находит в себе силы и мотивацию, продлевает контракт. Клубу тоже нужно отдать дань уважения», — цитирует Таранова «Чемпионат».

По информации «Спорт-Экспресс», новый договор будет рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, на момент его завершения Акинфееву исполнится 40 лет.

В текущем сезоне 38-летний вратарь провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, восемь из которых отстоял на ноль. В последних играх армейцев он оставался в запасе.

Ранее в ЦСКА опровергли информацию о травме Акинфеева.