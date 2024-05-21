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Таранов: на месте Акинфеева я бы играл лет до 45

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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов прокомментировал информацию, что голкипер Игорь Акинфеев может продлить контракт с клубом.
Таранов: на месте Акинфеева я бы играл лет до 45
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Вратари могут играть и до 40 лет. У Игоря есть опыт, цепкость, прыгучесть. На его месте я бы играл лет до 45. Я понимаю, что график напряжённый и здоровье не железное. Но я рад, что Игорь находит в себе силы и мотивацию, продлевает контракт. Клубу тоже нужно отдать дань уважения», — цитирует Таранова «Чемпионат».

По информации «Спорт-Экспресс», новый договор будет рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, на момент его завершения Акинфееву исполнится 40 лет.

В текущем сезоне 38-летний вратарь провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, восемь из которых отстоял на ноль. В последних играх армейцев он оставался в запасе.

Ранее в ЦСКА опровергли информацию о травме Акинфеева.

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