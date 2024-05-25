Radio Monte Carlo Golf Cup пройдёт в рамках спортивных игр ПМЭФ
Событие, организованное «Русской Медиагруппой» для межиндустриальной коммуникации, ежегодно предваряет Петербургский международный экономический форум.
На этот раз Radio Monte Carlo Golf Cup пройдёт на девятилуночном гольф-поле Московского городского гольф-клуба. В рамках мероприятия состоится профессиональный турнир по гольфу за Кубок радио Monte Carlo. Формат турнира — индивидуальный строук-плей с учётом гандикапа.
В турнире за Кубок радио Monte Carlo смогут принять участие спортсмены старше 21 года, зарегистрированные в Ассоциации гольфа России с действующим гандикапом.
Общая же программа игр включает более 20 мероприятий по 18 видам спорта, которые состоятся с 4 по 8 июня в Санкт-Петербурге.
Участники форума смогут выйти на старт забега «Навстречу Играм дружбы», матчи и турниры за Кубок Росконгресса по хоккею, футболу, баскетболу, шахматам, сквошу и паделу.
Также в рамках форума пройдут финал Кубка Победы по боксу, международные велогонка «Золото Ладоги» и турнир по дзюдо. А новые глобальные проекты российского спорта станут актуальной темой одной из сессий Петербургского международного экономического форума.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.