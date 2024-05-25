Radio Monte Carlo Golf Cup пройдёт в рамках спортивных игр ПМЭФ

В Московском городском гольф-клубе в рамках спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдёт IV Radio Monte Carlo Golf Cup.

Событие, организованное «Русской Медиагруппой» для межиндустриальной коммуникации, ежегодно предваряет Петербургский международный экономический форум.

На этот раз Radio Monte Carlo Golf Cup пройдёт на девятилуночном гольф-поле Московского городского гольф-клуба. В рамках мероприятия состоится профессиональный турнир по гольфу за Кубок радио Monte Carlo. Формат турнира — индивидуальный строук-плей с учётом гандикапа.

В турнире за Кубок радио Monte Carlo смогут принять участие спортсмены старше 21 года, зарегистрированные в Ассоциации гольфа России с действующим гандикапом.

Общая же программа игр включает более 20 мероприятий по 18 видам спорта, которые состоятся с 4 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

Участники форума смогут выйти на старт забега «Навстречу Играм дружбы», матчи и турниры за Кубок Росконгресса по хоккею, футболу, баскетболу, шахматам, сквошу и паделу.

Также в рамках форума пройдут финал Кубка Победы по боксу, международные велогонка «Золото Ладоги» и турнир по дзюдо. А новые глобальные проекты российского спорта станут актуальной темой одной из сессий Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.