В Москве и Екатеринбурге открылись центры волонтёрской программы Игр дружбы

20 мая в Екатеринбурге и 23-го в Москве открылись Ресурсные центры Волонтёрской программы Всемирных игр дружбы.

В перечень основных задач Ресурсных центров входят реализация кампании по привлечению кандидатов в волонтёры, проведение отборочных процедур, а также курирование работы сертифицированных волонтёрских центров игр.

«Мы очень рады, что Ассоциация волонтёрских центров совместно с оргкомитетом, Росмолодёжью и нашим постоянным партнёром «Мосволонтёром» участвует в подготовке этого события. Уверен, что тот огромный опыт, который сейчас активно пополняется в связи с проведением крупнейших международных событий по России, позволит сделать волонтёрскую программу на Всемирных играх дружбы ещё лучше!» — сказал исполнительный директор Ассоциации волонтёрских центров Кирилл Антонов.

В общей сложности в рамках волонтёрской программы турнира предстоит подготовить более 7500 кандидатов по 25 направлениям деятельности. В столице планируется задействовать около 5500 добровольцев.

Ранее сообщалось, что Далалоян надеется, что Игры дружбы пройдут назло всем нашим недоброжелателям.