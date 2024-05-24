Далалоян: надеемся, что Игры дружбы пройдут назло всем нашим недоброжелателям

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян уверен, что Россия способна проводить соревнования на высочайшем уровне.

«Поведение Баха — это абсурд, конечно. Я уверен, что наша страна способна проводить соревнования на высочайшем уровне. Мы с нетерпением ждём Игры дружбы. Надеемся, что они пройдут назло всем нашим недоброжелателям», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира проведут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее Мишустин пригласил атлетов из СНГ на Игры дружбы.