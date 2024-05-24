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Лихачёв: я бы выделил общие черты у Тюкавина и Мартинеса из «Интера»

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв сравнил Константина Тюкавина с Александром Кержаковым.
Лихачёв: я бы выделил общие черты у Тюкавина и Мартинеса из «Интера»
  • РИА Новости

«Есть общие черты, однако различий, на мой взгляд, всё же больше. Костя лучше играет спиной к воротам, он игрок штрафной площади. Думаю, в своё время быстрее был Саша, а Костя футболист более тонкий, способный сыграть неординарно. Я бы, скорее, выделил общие черты у Тюкавина и Лаутаро Мартинеса из «Интера». Есть схожесть в их манере действий на поле», — заявил Лихачёв RT.

Полностью интервью Лихачёва читайте на сайте RT.

Ранее Лихачёв рассказал, какие сборные могут приехать на Игры дружбы.

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